Durante Atreju, il leader del M5S Giuseppe Conte ha affrontato il tema di sicurezza e immigrazione, suscitando grande attenzione tra i partecipanti. La presenza di Conte, insieme a Augusta Montaruli e Tommaso Cerno, ha arricchito il dibattito su questioni chiave per il futuro politico del paese.

"È uno dei momenti più attesi di Atreju". Così la deputata di FdI Augusta Montaruli ha presentato il panel di Atreju con il leader del M5S Giuseppe Conte e il direttore del Giornale, Tommaso Cerno. "Noi abbiamo smontato ad uno ad uno tutti i provvedimenti del governo Conte. Ma c'è chi viene ad Atreju e chi scappa, rendiamo merito al coraggio di Conte perché evidentemente è forte delle sue idee", ha aggiunto Montaruli. Prima dell'intervista, Tommaso Cerno ha invitato la platea di FdI a fare un applauso a Conte. "C'è anche una sedia vuota importante qui, Giorgia Meloni, la padrona di casa, aveva esteso l'invito anche a me, poteva esserci lei da buona padrona di casa". Ilgiornale.it

Sicurezza e immigrazione, Conte ad Atreju gela così il Pd - Il leader del M5S Giuseppe Conte intervistato dal direttore del Giornale, Tommaso Cerno: "Non siamo alleati con nessuno" ... msn.com