Sicurezza e attività in tutta la provincia | gli auguri e il bilancio di fine anno con i Carabinieri

Un momento di confronto tra i Carabinieri e la comunità, per riflettere sull'anno trascorso e condividere gli auguri di Natale. Un bilancio sulle attività svolte in tutta la provincia, evidenziando i risultati raggiunti e le sfide affrontate per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.

Un confronto per fare un bilancio dell'anno che si sta per concludere e per scambiarsi gli auguri di Natale. I giornalisti di Messina questa mattina hanno incontrato Lucio Arcidiacono, comandante dei Carabinieri che si è confrontato con gli addetti ai lavori all'interno del Comando Provinciale di. Messinatoday.it Provincia L'Aquila: oltre 16 milioni per piano sicurezza strade - Oltre 16 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali: è lo stanziamento previsto nell'aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2025- ansa.it In scuole provincia Perugia lezioni per 'Guida in sicurezza' - Sono partite le lezioni, negli istituti superiori della provincia, del progetto "I tuoi Sogni viaggiano con te! ansa.it Viabilità ripristinata ??? Per attività di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale a seguito di incendio di un veicolo, la circolazione stradale è interrotta a Novellara all'altezza della rotonda della Fossetta. Scegli percorsi alternativi - facebook.com facebook