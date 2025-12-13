Sicurezza Bruschi Rinnoviamo Cadeo | Avviare un progetto specifico di supporto alle forze dell’ordine

Il consigliere comunale Filippo Bruschi di Rinnoviamo Cadeo ha presentato una richiesta ufficiale alla sindaca Maria Lodovica Tona e al Prefetto di Piacenza, proponendo l’avvio di un progetto dedicato al supporto delle forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza sul territorio attraverso interventi mirati e tempestivi.

«Un intervento urgente per potenziare la sicurezza sul territorio»: a presentare una formale richiesta alla sindaca di Cadeo, Maria Lodovica Tona, e per conoscenza, al Prefetto di Piacenza, il consigliere comunale di minoranza Filippo Bruschi (Rinnoviamo Cadeo). «La segnalazione - scrive - nasce. Ilpiacenza.it Sicurezza, Bruschi (Rinnoviamo Cadeo): «Avviare un progetto specifico di supporto alle forze dell’ordine» - La richiesta presentata dal consigliere comunale di minoranza: «Numerosi cittadini denunciano tentativi di intrusione nelle abitazioni, soprattutto nelle ore serali e in condizioni di scarsa visibilit ... ilpiacenza.it

