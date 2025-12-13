Sicurezza a Paduli Vessichelli | Furti in aumento serve risposta immediata

Il sindaco di Paduli, Vessichelli, denuncia un aumento dei furti nel paese e richiede interventi immediati. Annunciata una riunione con il Prefetto e l'assegnazione di fondi per potenziare il sistema di videosorveglianza. La situazione di insicurezza preoccupa la comunità e richiede azioni concrete per garantire la sicurezza dei cittadini.

Comunicato Stampa Il sindaco annuncia un incontro con il Prefetto e un finanziamento per il sistema di videosorveglianza «I numerosi furti che purtroppo si sono verificati nelle ultime settimane nel nostro comune, culminati con ben cinque abitazioni colpite nella sola . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com Sicurezza a Paduli, il sindaco: “Furti in aumento, serve una risposta immediata e condivisa” - «I numerosi furti che purtroppo si sono verificati nelle ultime settimane nel nostro comune, culminati con ben cinque abitazioni colpite nella sola giornata di ieri, destano forte preoccupazione e non ... msn.com

Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure sulla Sicurezza della Casa, presentato a Roma, raccontano un fenomeno in ... tgcom24.mediaset.it

Prevenzione, sicurezza e salute: a Padula un evento di alto profilo promosso dall' ASL Salerno e Regione Campania #aslsalerno #padula #prevenzione #sicurezza - facebook.com facebook

© Fremondoweb.com - Sicurezza a Paduli, Vessichelli: “Furti in aumento, serve risposta immediata”