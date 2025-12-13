Sicurezza a Gaza gli Stati Uniti convocano l' Europa | chiesti aiuti finanziari e militari

Il Dipartimento di Stato statunitense ha richiesto a più di 70 paesi, tra cui Italia, Francia, Malta ed El Salvador, contributi militari e finanziari per la sicurezza a Gaza. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza internazionale e sostenere le operazioni di stabilizzazione nella regione.

Il Dipartimento di Stato Usa ha formalmente chiesto a oltre 70 Paesi contributi militari o finanziari per la forza di sicurezza a Gaza, da alleati stretti come Italia e Francia a Paesi più piccoli come Malta ed El Salvador. Lo scrive il Wall Street Journal. Il messaggio afferma che i Paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sono già in discussione con gli Usa per. Feedpress.me Sicurezza a Gaza, gli Stati Uniti “convoca” l'Europa: chiesti aiuti finanziari e militari - Il Dipartimento di Stato Usa ha formalmente chiesto a oltre 70 Paesi contributi militari o finanziari per la forza di sicurezza a Gaza, da alleati stretti come Italia e Francia a Paesi più piccoli com ... msn.com

Gaza: media, 16 dicembre conferenza Usa a Doha con 25 Paesi per pianificare forza stabilizzazione - Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ospiterà il 16 dicembre a Doha, in Qatar, una conferenza insieme ai Paesi partner per ... agenzianova.com

La tempesta #Byron spazza la Striscia di #Gaza e accelera l’emergenza umanitaria mentre la ‘fase due’ del piano #Trump resta sospesa, tra calcoli politici e incognite di sicurezza. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gaza-tempesta-perfe - facebook.com facebook

