Il Dipartimento di Stato USA ha richiesto a oltre 70 paesi, tra cui Italia, Francia, Malta ed El Salvador, contributi finanziari e militari per garantire la sicurezza a Gaza. Una mossa che sottolinea l'importanza di un impegno internazionale condiviso in una regione di crescente tensione.

Il Dipartimento di Stato Usa ha formalmente chiesto a oltre 70 Paesi contributi militari o finanziari per la forza di sicurezza a Gaza, da alleati stretti come Italia e Francia a Paesi più piccoli come Malta ed El Salvador. Lo scrive il Wall Street Journal. Il messaggio afferma che i Paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sono già in discussione con gli Usa per.

Sicurezza a Gaza, gli Stati Uniti "convoca" l'Europa: chiesti aiuti finanziari e militari - Per ora 19 Paesi hanno risposto esprimendo interesse a contribuire con truppe o ad aiutare in altri modi