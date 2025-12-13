Sicilia Express vendita dei biglietti rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico

La vendita dei biglietti per il Sicilia Express, inizialmente programmata per oggi, è stata rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico che ha impedito l'apertura delle prenotazioni.

La vendita dei biglietti per il Sicilia Express, inizialmente prevista per oggi, è saltata a causa di un problema tecnico. L’acquisto dei tagliandi sarà quindi possibile a partire dal 16 dicembre, come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Due treni e un’unica data di vendita Il Sicilia Express collegherà Torino alla Sicilia con due diverse destinazioni, Palermo e Siracusa, ed effettuerà. Feedpress.me

