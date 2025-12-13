Sicilia Express vendita dei biglietti rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico
La vendita dei biglietti per il Sicilia Express, inizialmente programmata per oggi, è stata rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico che ha impedito l'apertura delle prenotazioni.
La vendita dei biglietti per il Sicilia Express, inizialmente prevista per oggi, è saltata a causa di un problema tecnico. L’acquisto dei tagliandi sarà quindi possibile a partire dal 16 dicembre, come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Due treni e un’unica data di vendita Il Sicilia Express collegherà Torino alla Sicilia con due diverse destinazioni, Palermo e Siracusa, ed effettuerà. Feedpress.me
Sicilia Express, vendita dei biglietti rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico - La vendita dei biglietti per il Sicilia Express , inizialmente prevista per oggi, è saltata a causa di un problema tecnico . gazzettadelsud.it
Sicilia Express, rinvio per la vendita dei biglietti. Disponibili solo 4 giorni prima della partenza - Bisognerà attenderà ancora per acquistare i biglietti del Sicilia Express. meridionews.it
SI RIPARTE DA TORINO: IL SICILIA EXPRESS SCALDA I MOTORI | Le date di andata e ritorno, corse aumentate: tutte le info leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/13/per-il-treno-sicilia-express-partenze-da-torino-ritorno-il-5-e-il-10-gennaio-a-bordo-rel - facebook.com facebook
Natale e Capodanno, torna il treno «Sicilia Express». Prenotazioni da domani sabato alle 12 x.com
SICILIA EXPRESS RADDOPPIA LE CORSE BIGLIETTI IN VENDITA DAL 13 DICEMBRE