sicilia express vendita dei biglietti rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico

La vendita dei biglietti per il Sicilia Express, inizialmente programmata per oggi, è stata rinviata al 16 dicembre a causa di un problema tecnico che ha impedito l'apertura delle prenotazioni.

Il Sicilia Express collegherà Torino alla Sicilia con due diverse destinazioni, Palermo e Siracusa.

