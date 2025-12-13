Siate piccole luci nel mondo Lettera ai bambini del vescovo Pompili per Santa Lucia

In occasione della festa di Santa Lucia, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha scritto una lettera rivolta ai bambini, invitandoli ad essere piccole luci nel mondo. Un messaggio di affetto e speranza che mira a ispirare i più giovani a diffondere bontà e saggezza, celebrando questa ricorrenza con gioia e riflessione.

In occasione della festa di Santa Lucia, ricorrenza tanto attesa dai più piccoli, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha voluto raggiungere tutti i bambini con una lettera carica di affetto e significato. Non si tratta solo di un augurio, ma di un invito a scoprire il senso profondo di questa. Veronasera.it La meraviglia del mondo vive nelle cose piccole: negli occhi dei bambini davanti alla neve, nel calore di una casa, in un gioco che si rompe e insegna quanto fragile sia il cuore. Noi adulti lo dimentichiamo, ma è lì che si nasconde la verità. A chi attraversa gior - facebook.com facebook

Siate luci

