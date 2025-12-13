Siate piccole luci nel mondo Lettera ai bambini del vescovo Pompili per Santa Lucia

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa di Santa Lucia, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha scritto una lettera rivolta ai bambini, invitandoli ad essere piccole luci nel mondo. Un messaggio di affetto e speranza che mira a ispirare i più giovani a diffondere bontà e saggezza, celebrando questa ricorrenza con gioia e riflessione.

In occasione della festa di Santa Lucia, ricorrenza tanto attesa dai più piccoli, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha voluto raggiungere tutti i bambini con una lettera carica di affetto e significato. Non si tratta solo di un augurio, ma di un invito a scoprire il senso profondo di questa. Veronasera.it

Immagine generica

Siate luci

Video Siate luci