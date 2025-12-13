Siamo entrati al test di Medicina | Ho visto copiare ovunque

Durante il test di Medicina, numerosi studenti hanno condiviso le proprie esperienze, evidenziando una diffusione diffusa di comportamenti scorretti come il copia e incolla. Le testimonianze raccolte tra i partecipanti del semestre filtro rivelano un quadro preoccupante sulla condizione del test e sulle modalità di preparazione, sollevando interrogativi sulla correttezza e sulla trasparenza del processo.

C’è una frase che si ripete nelle testimonianze raccolte tra studenti e studentesse del semestre filtro per del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Siamo andati all’Università di Udine. Ecco cosa dicono: “Abbiamo visto copiare sia al primo test, sia al secondo”. Un’affermazione che, da sola. Today.it Test di Medicina, secondo appello: ecco i testi delle prove d'esame di biologia, chimica e fisica. E le soluzioni - Il 10 dicembre si è svolta la seconda prova per l'accesso a Medicina dopo il semestre filtro: nel primo round erano passati poco più del 10 per cento degli studenti, secondo i primi dati ufficiosi ... msn.com

Test di Medicina 2025, lo studio che dimostra che il vecchio «quizzone» non era una lotteria, ma serviva a selezionare i più bravi - Il confronto fra studenti promossi al test e studenti bocciati riammessi dopo il ricorso al Tar dimostra che i primi hanno più probabilità di successo: più esami, voti più alti, percorso più regolare ... msn.com

Prepararsi per il test di MEDICINA: come studiare la TEORIA

