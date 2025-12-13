Si sposa presentando documenti falsi riprodotti con l' intelligenza artificiale | matrimonio non valido

Un uomo ha tentato di ottenere un matrimonio presentando documenti falsificati riprodotti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, il tentativo è stato scoperto, rendendo invalido il matrimonio. L'incidente solleva questioni sulla diffusione di credenziali ingannevoli attraverso le nuove tecnologie e le implicazioni legali dell'uso dell'IA in falsificazioni.

Ha riprodotto un certificato di matrimonio falso con il supporto dell'intelligenza artificiale ma è stata scoperta. Nei guai è finita una donna di 54 anni di Saronno (Varese), impiegata in una banca. L'obiettivo della cinquantaquattrenne era quello di dimostrare di aver ottenuto il divorzio dal.

