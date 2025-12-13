Si sono separati lui l’ha tradita La coppia super vip si lascia dopo 6 anni e una figlia piccola

Dopo sei anni insieme e la nascita di una figlia, una famosa coppia del mondo dello spettacolo si è separata, suscitando grande scalpore. La notizia, diffusa dal giornalista Etchegoyen di Mitre, rivela tensioni e tradimenti, alimentando riflessioni e discussioni tra i fan e gli appassionati di gossip.

Nel mondo dello spettacolo è esplosa una notizia destinata a far discutere a lungo. A lanciarla è stato Etchegoyen, giornalista di Mitre, considerato una fonte molto informata sugli equilibri e i retroscena delle celebrità locali. Quella che fino a poco tempo fa sembrava soltanto una voce insistente, oggi viene descritta come una realtà ormai definita: la separazione tra i due vip sarebbe cosa fatta. Secondo quanto riportato dal giornalista, la relazione tra l'ex calciatore e la compagna sarebbe arrivata al capolinea dopo un periodo lungo e complesso, segnato da tensioni mai risolte. Non si tratterebbe, quindi, di una crisi improvvisa, ma dell'esito finale di una situazione che andava avanti da mesi e che, nonostante i tentativi, non avrebbe trovato una via d'uscita.