Si ripresenta l’Ex Manifattura Tabacchi | Infrangibile assente residenti e comitato non coinvolti
L’Ex Manifattura Tabacchi torna al centro dell’attenzione con un nuovo evento, mentre residenti e il Comitato Infrangibile esprimono il loro disappunto per la mancanza di coinvolgimento nel progetto. La presenza del comitato avviene da lontano, sottolineando la distanza tra le decisioni prese e le esigenze del quartiere che subirà le conseguenze.
«Il Comitato Infrangibile assiste, da lontano, alla celebrazione dell’evento che sta andando in scena al Gotico, lontano fisicamente e simbolicamente dal quartiere che più di tutti subirà le conseguenze dell’intervento sull’ex Manifattura Tabacchi». Il Comitato infrangibile interviene sulla. Ilpiacenza.it
Manifattura Tabacchi, entro il 2027 altri 100 appartamenti. L’anno prossimo sbarca l’edilizia residenziale - Iniziato nel 2018 e oggi completo al 70%, il progetto di rigenerazione all’ex Manifattura Tabacchi si avvia verso la sua... lanazione.it
Manifattura Tabacchi, via alla rigenerazione. Due cantieri tra caserme, servizi e residenze - "My Tower", il nuovo progetto residenziale che si inserisce nel processo di rigenerazione urbana della ex Manifattura Tabacchi di Milano in zona Bicocca sarà presentato al prossimo forum di Scenari ... ilgiornale.it
