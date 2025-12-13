Si ripresenta l’Ex Manifattura Tabacchi | Infrangibile assente residenti e comitato non coinvolti

L’Ex Manifattura Tabacchi torna al centro dell’attenzione con un nuovo evento, mentre residenti e il Comitato Infrangibile esprimono il loro disappunto per la mancanza di coinvolgimento nel progetto. La presenza del comitato avviene da lontano, sottolineando la distanza tra le decisioni prese e le esigenze del quartiere che subirà le conseguenze.

«Il Comitato Infrangibile assiste, da lontano, alla celebrazione dell’evento che sta andando in scena al Gotico, lontano fisicamente e simbolicamente dal quartiere che più di tutti subirà le conseguenze dell’intervento sull’ex Manifattura Tabacchi». Il Comitato infrangibile interviene sulla. Ilpiacenza.it

