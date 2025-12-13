Si illumina Lucca Magico Natale un fine settimana denso di eventi tra mercati musica e attività
Lucca Magico Natale torna con un weekend ricco di eventi, tra mercati, musica e attività per tutta la famiglia. La manifestazione, in programma dal 13 dicembre 2025, offrirà un'atmosfera magica e coinvolgente, arricchita dalle attrazioni quotidiane che rendono unico questo appuntamento natalizio nella città.
Lucca, 13 dicembre 2025 – Lucca Magico Natale propone un nuovo fine settimana che, accanto alle attività speciali, vedrà attive tutte le attrazioni quotidiane della manifestazione. Quindi il Villaggio di Natale Francese in Piazza Napoleone, le proiezioni artistiche sui principali edifici storici, l’Ice Park panoramico sulle Mura, i presepi visitabili h24 alla cannoniera del Baluardo San Frediano e il grande mercatino tipico di piazza San Frediano, che fino al 6 gennaio valorizza l’artigianato e i sapori del territorio. Natale, tempo di mercatini. La mappa dell’offerta in Toscana tra regali e solidarietà La giornata di oggi porterà nel cuore della città l’atmosfera vivace dei mercati e delle iniziative diffuse. Lanazione.it
