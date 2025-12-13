Si finsero tecnici di una società idrica e raggirarono un' anziana | ladro inchiodato dal dna

Lo scorso 3 ottobre, due uomini si sono introdotti nell'abitazione di un'anziana di 84 anni a Santa Croce sull'Arno, spacciandosi per tecnici di una società idrica. Mentre uno distraeva la donna, l'altro si è introdotto nell'appartamento del figlio, tentando di aprire la cassaforte. L'intervento del DNA ha permesso di inchiodare i responsabili.

