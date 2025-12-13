Si fingono tecnici di una società idrica e derubano un’anziana

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato per aver commesso un furto in abitazione a Santa Croce sull’Arno. L’indagine, avviata dopo una truffa con falsa identità di tecnici di una società idrica, ha portato alla sua identificazione e al recupero degli oggetti sottratti.

SAN MINIATO – I carabinieri del Norm hanno concluso con successo una complessa attivita? d'indagine che ha portato all'identificazione e alla denuncia di un uomo di 45anni ritenuto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nel Comune di Santa Croce sull'Arno. Nella mattinata dello scorso 3 ottobre, due malviventi, fingendosi tecnici di una societa? idrica, hanno ottenuto l'accesso all'abitazione di una donna di 84 anni, rimasta sola. Mentre uno distraeva l'anziana, l'altro si introduceva indisturbato al piano superiore nell'appartamento del figlio, riuscendo ad aprire la cassaforte, asportando un ingente quantitativo di monili in oro.