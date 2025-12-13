Si appropriò di 2 milioni di euro dalle casse dei Carabinieri | ex brigadiere condannato a 9 anni

Tommaso Tafuro, ex brigadiere capo dei Carabinieri in congedo, è stato condannato a nove anni, un mese e 15 giorni di reclusione militare per aver sottratto circa 2 milioni di euro dalle casse dell'Arma. La sentenza riguarda un episodio di peculato militare continuato e pluriaggravato, emerso durante le indagini che hanno portato alla sua condanna.

È stato condannato a nove anni, un mese e 15 giorni di reclusione militare Tommaso Tafuro, brigadiere capo qualifica speciale dei Carabinieri in congedo, imputato per peculato militare continuato pluriaggravato. L'ex carabiniere è accusato di essersi appropriato indebitamente di circa 2 milioni di euro custoditi nelle casse del Comando Legione Carabinieri Campania.

