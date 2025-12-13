Si accendono le luci del presepe vivente di Montaperto | oltre mille bambini protagonisti

Si apre con entusiasmo la prima giornata del presepe vivente di Montaperto, coinvolgendo oltre mille bambini tra studenti e giovani attori. Un evento che unisce tradizione, emozione e antichi mestieri, offrendo un suggestivo affresco della cultura locale e coinvolgendo l’intera comunità in una celebrazione ricca di suggestioni e significato.

Oltre mille bambini protagonisti della prima giornata del presepe vivente di Montaperto per le scuole tra tradizione, emozione e antichi mestieri. Si è svolta ieri la prima giornata le matinée dedicate agli istituti della provincia di Agrigento e non solo. “Un successo straordinario – si legge in. Agrigentonotizie.it Si accendono le luci del presepe vivente di Montaperto: oltre mille bambini protagonisti - Oltre mille bambini protagonisti della prima giornata del presepe vivente di Montaperto per le scuole tra tradizione, emozione e antichi mestieri. agrigentonotizie.it

