Oggi si svolge la prima maratona italiana di 24 ore di shoptainment su TikTok, condotta da Benedetta Spattini, nota come Vegan Betta. La Live dei Record trasforma il digitale in un vero palcoscenico, con la creator modenese che porta il suo talento a un livello superiore, diventando una delle figure più innovative nel panorama dello streaming commerciale.

TikTok diventa oggi un vero palcoscenico digitale con la Live dei Record, la prima maratona italiana di 24 ore consecutive di shoptainment condotta da Benedetta Spattini, creator modenese – conosciuta come Vegan Betta – già ribattezzata “la Huang Wei italiana” per la sua capacità di trasformare ogni diretta in uno show. L’evento, organizzato da ComCart Srl in partnership con QN Quotidiano Nazionale, porta in Italia un format che unisce intrattenimento, spettacolo e shopping in tempo reale, in linea con le tendenze globali che stanno ridefinendo il panorama mediatico. Il via stamani alle 8. Abituata a reggere ore di diretta, improvvisare, raccontare e mantenere alta l’attenzione dell’audience, Benedetta porta su TikTok un approccio che ricorda quello dei grandi programmi Tv: ritmo serrato, storytelling, gestione live degli imprevisti e una relazione diretta con il pubblico. Quotidiano.net

Shoptainment, oggi la maratona di 24 ore - TikTok diventa oggi un vero palcoscenico digitale con la Live dei Record, la prima maratona italiana di 24 ore consecutive di shoptainment condotta da Benedetta Spattini, creator modenese – conosciuta ... msn.com