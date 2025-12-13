Shock in un’abitazione di Sant’Angelo a Lecore | cadavere trovato in un baule

Un grave episodio di cronaca si è verificato a Sant’Angelo a Lecore, frazione in provincia di Firenze, dove è stato rinvenuto un cadavere all’interno di un baule in un’abitazione. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, aprendo un’indagine per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.

La scoperta in un'abitazione di Sant'Angelo a Lecore. Un corpo senza vita, nascosto all'interno di un baule, è stato ritrovato in un'abitazione di Sant'Angelo a Lecore, frazione in provincia di Firenze. L'uomo era deceduto da tempo, secondo le prime valutazioni degli inquirenti. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo della polizia municipale, intervenuta dopo una segnalazione. In casa vivevano la madre anziana e due fratelli. Nell'appartamento vivevano anche i familiari della vittima: l' anziana madre, trovata in condizioni di grave denutrizione, e i due fratelli, entrambi di età compresa tra i 30 e i 40 anni.