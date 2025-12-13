Sgarbi-gol fa felice il Padova | Vittoria importante con la Samp l' obiettivo sono i 3 punti

Pippo Sgarbi si distingue nel match del Padova contro la Sampdoria, contribuendo con un gol e una solida prova difensiva. La sua presenza in campo e l’entusiasmo mostrato esprimono l’importanza di questa vittoria, fondamentale per il cammino della squadra. Nonostante la recente entrata, Sgarbi si sta già affermando come elemento chiave nel progetto biancoscudato.

Segna e mura, esulta e dirige la difesa del Padova come se giocasse con Andreoletti da anni, quando in realtà Pippo Sgarbi è biancoscudato solo da metà agosto. Uno dei grandi protagonisti del pomeriggio del Città del Tricolore si presenta in conferenza stampa nel post partita. Queste le sue. Padovaoggi.it Sgarbi gol fa felice il Padova: «Vittoria importante, voglio continuare a giocare» - partita, una rete salvata su Portanova: il leader della difesa biancoscudata nel post gara analizza la vittoria contro la Reggiana ... padovaoggi.it

