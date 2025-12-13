sfondano il vetro della tabaccheria con una caditoia poi fuggono con denaro sigarette e gratta e vinci

Firenze, 13 dicembre 2025 – Furto nella notte di oggi, 13 dicembre, alla tabaccheria "Nardin", in via della Vigna Nuova a Firenze. I ladri, dopo aver danneggiato la vetrata dell’esercizio commerciale con una caditoia in ghisa, sono riusciti a entrare nei locali e a portare via una somma di denaro pari a 2.000 euro in contante. Oltre al denaro, i malviventi hanno asportato anche diverse stecche di sigarette e un numero imprecisato di gratta e vinci. Il valore complessivo della merce rubata non è stato ancora quantificato. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Lanazione.it

