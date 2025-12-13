Sfida riscatto per i Diavoli Fiamme Oro al Mirabello

I Diavoli affrontano una sfida cruciale nel loro percorso, con le Fiamme Oro pronti a sfidare al Mirabello. La partita si preannuncia intensa e determinante, mettendo alla prova la squadra in un momento di tensione e aspettative crescenti. Un confronto che potrebbe segnare il proseguimento della stagione e il riscatto desiderato.

"Proprio quando pensavo di esserne fuori mi trascinano di nuovo dentro", diceva Al Pacino in una famosa scena de ’Il padrino’ riferendosi alle gang rivali. Da qualche anno nel campionato di rugby si verifica la stessa situazione: una squadra prova ad andare in fuga ma viene tosto riacciuffata dal gruppone delle favorite; al principio dell’autunno il Valorugby sembrava aver preso il largo a suon di mete e di bel gioco, ma è bastata la sconfitta a Rovigo per far scivolare i Diavoli dal primo al quarto posto, in una vetta della classifica affollata ed equilibrata. Oggi la squadra di Violi affronta al Mirabello le romane Fiamme Oro in un altro scontro diretto, il terzo di fila in campionato; un match già delicato per la classifica. Sport.quotidiano.net Sfida riscatto per i Diavoli. Fiamme Oro al Mirabello - La sconfitta di Rovigo ha fatto scivolare Rimpelli e compagni dal 1° al 4° posto. msn.com

