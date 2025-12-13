Sesso con la 15enne Assolto un 52enne Lei consenziente Ma è polemica
Un uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne di 15 anni, sostenendo che l'incontro fosse avvenuto con il suo consenso. La decisione dei giudici ha suscitato polemiche, nonostante le opposizioni della ragazzina e dei suoi genitori. La vicenda pone ancora una volta il tema della percezione del consenso e delle dinamiche di relazioni tra adulti e minorenni.
Cinquantadue anni lui, quindici lei. Ma per i giudici non c'è reato. Perché? Nonostante la ragazzina e i suoi genitori sostengano il contrario, la protagonista di questa folle storia d'amore cominciata in chat era consenziente. Anche quando i due, dopo una serie di messaggi, e foto senza veli, scambiati in rete si incontrano e consumano un rapporto sessuale completo. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Venezia che chiude un procedimento durato cinque anni. A rigettare le accuse un collegio di tre magistrati donne che mercoledì scorso ha prosciolto il 52enne. Al termine della requisitoria il pm, Giovanna Zorzi, aveva chiesto una pena di otto anni. Ilgiornale.it
