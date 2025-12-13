Servono 1,7 milioni per far partire la T2 Ma la richiesta bipartisan perde un pezzo

L'aeroporto di Bergamo chiede 1,7 milioni di euro per avviare la tratta T2, ma la proposta bipartisan si ridimensiona. I consiglieri regionali bergamaschi presentano un ordine del giorno legato al bilancio, mentre Malanchini (Lega) si distingue per non aver firmato. La vicenda evidenzia tensioni e divergenze politiche sulla questione.

LA VICENDA. I consiglieri regionali bergamaschi presentano un odg collegato al bilancio. Malanchini (Lega) unico a non firmare. Simonetti (Teb): «Confido nel senso di responsabilità». L’assessore Lucente: «Il nostro impegno è totale e costante». Ecodibergamo.it

