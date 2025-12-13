Servono 1,7 milioni per far partire la T2 Ma la richiesta bipartisan perde un pezzo
L'aeroporto di Bergamo chiede 1,7 milioni di euro per avviare la tratta T2, ma la proposta bipartisan si ridimensiona. I consiglieri regionali bergamaschi presentano un ordine del giorno legato al bilancio, mentre Malanchini (Lega) si distingue per non aver firmato. La vicenda evidenzia tensioni e divergenze politiche sulla questione.
LA VICENDA. I consiglieri regionali bergamaschi presentano un odg collegato al bilancio. Malanchini (Lega) unico a non firmare. Simonetti (Teb): «Confido nel senso di responsabilità». L’assessore Lucente: «Il nostro impegno è totale e costante». Ecodibergamo.it
«Servono 1,7 milioni per far partire la T2». Ma la richiesta bipartisan perde un pezzo - I consiglieri regionali bergamaschi presentano un odg collegato al bilancio. ecodibergamo.it
“Servono 1,5 miliardi di dollari per far fronte alle emergenze chiave nel 2024”. L’appello dell’Oms - Il sostegno nel 2024 consentirà l’assistenza sanitaria salvavita, la distribuzione di forniture e attrezzature sanitarie critiche, insieme al mantenimento dei servizi sanitari essenziali per garantire ... quotidianosanita.it
In 40 anni i piani per il recupero dell’area napoletana, tutti falliti, hanno bruciato risorse per circa 600 milioni. Ora per attrezzarla in vista della Coppa America ne servono altrettanti. Ma si farà in tempo? - facebook.com facebook
"Servono 350 milioni di dollari per l'assistenza umanitaria salvavita a 4,3 milioni di persone". x.com
Io alla recita delle elementari