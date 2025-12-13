Servitore dello Stato nel senso più alto e nobile del termine | è morto il presidente Franco Pontorieri

Il presidente Franco Pontorieri, riconosciuto come un servitore dello Stato nel senso più alto e nobile, è venuto a mancare. La comunità di Reggio Calabria si unisce in un commosso abbraccio per ricordare una delle sue figure più prestigiose, simbolo di dedizione e impegno civico.

"La comunità reggina si stringe in un abbraccio commosso per la perdita di una delle sue figure più illustri. La scomparsa del presidente Franco Pontorieri non segna solo la fine dell'esistenza terrena di un uomo straordinario, ma lascia un vuoto nel tessuto istituzionale, culturale e giuridico.