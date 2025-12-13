Serie D | Real-Calepina-Nuova Sondrio è un match da sei punti

Domani alle 14:30 si gioca una sfida decisiva nel girone B di Serie D: Real Calepina e Nuova Sondrio si affrontano in un match da sei punti, fondamentale per la corsa alla salvezza e alla classifica. I biancazzurri valtellinesi cercano una vittoria importante nel confronto che potrebbe influenzare significativamente il loro cammino stagionale.

Match che vale doppio domani alle 14,30 per la Nuova Sondrio nel girone B del campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, infatti, nel loro match valido per la sedicesima e penultima giornata d’andata della competizione, vanno a far visita alla Real Calepina.Lotta salvezzaEntrambe le. Sondriotoday.it Calcio Serie D. Folgore attenta alla Real Calepina, Leon con Scanzorosciate - La Real Calepina non vince una partita da fine settembre ma, mister Belmonte non si fida. ilgiorno.it

Serie D: risultati, marcatori e classifica aggiornata - La 15ª giornata del campionato di Serie D Girone B ha regalato emozioni e colpi di scena a ripetizione. sportlegnano.it

? Serie Am, 10^ giornata (anticipi) Bella Farnia - Real Latina 2-2 Amatori Sezze - Roccagorga 3-2 N. Falasche - Amatori Anzio 1-0 Sperlonga - Agora Fc 0-0 Sporting Ms Biagio - N. Latina 1-3 - facebook.com facebook

Conferenza dell’allenatore del Real Avila, serie D spagnola. Pare discuta con un giornalista in carrozzina. Finisce, e volano parole con l’addetto stampa avversario. Ma il colpo di scena è al secondo 0.37. x.com

[HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 - | Giornata 13 | Real Calepina - Oltrepo

Video [HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 - | Giornata 13 | Real Calepina - Oltrepo Video [HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 - | Giornata 13 | Real Calepina - Oltrepo