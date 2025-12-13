Serie D | a Ghivizzano il team rossoblù giocherà anche per onorare la memoria dello storico presidente scomparso nel 2012 Il Montevarchi in campo nel ricordo di Losi

Domani a Ghivizzano, il Montevarchi scenderà in campo per onorare la memoria di Lezio Losi, storico presidente e figura simbolo dell’Aquila, nel ricordo del 13º anniversario della sua scomparsa. La partita rappresenta un’occasione speciale per rendere omaggio a una figura fondamentale nella storia del club e della comunità.

MONTEVARCHI Domani a Ghivizzano il Montevarchi giocherà per onorare la memoria di Lezio Losi (nella foto), il Cavaliere, una delle icone dell’Aquila, a due giorni dal 13esimo anniversario della scomparsa avvenuta il 16 dicembre del 2012. E’ stato per decenni il presidente gentleman del Montevarchi e con Vasco Farolfi il dirigente più appassionato. Il suo celebre incitamento "Alé alé rossoblé" dovrebbe essere ritirato, come la maglia di un calciatore inimitabile, anche perché Lezio era l’emblema della passione per la sua squadra. Il massimo dirigente, allora onorario, morì nel giorno in cui gli aquilotti non giocavano in uno stadio della serie C ma erano ripartiti da un anno dalla Seconda categoria, dopo la fine del vecchio sodalizio, e pareggiarono 1-1 a Salutio, seguiti da almeno 300 tifosi. Sport.quotidiano.net

