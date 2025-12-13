Serie B Reggiana-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Nella 16ª giornata di Serie BKT, il Padova conquista una vittoria importante contro la Reggiana. Di seguito le pagelle dei giocatori biancoscudati, analizzando le prestazioni degli uomini di Andreoletti e il contributo di ciascuno nel risultato finale.
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Reggiana nella 16ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-1-1)Sorrentino 6; Faedo 6, Sgarbi 7, Perrotta 6 (dal 39' s.t. Villa s.v.); Capelli 6,5, Harder 6, Crisetig 6,5 (dal 40' s.t. Belli s.v.), Varas 6 (dal 39' s.t. Baselli. Padovaoggi.it
Reggiana-Padova 1-2: diretta live e risultato finale | Serie B - Padova di Sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Diretta/ Reggiana Padova (risultato 1-1) streaming video tv: pari di Reinhart! (Serie B, 13 dicembre 2025) - Presentazione della diretta Reggiana Padova, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net
Oggi AC REGGIANA insieme alla Serie BKT scendono in campo con un messaggio che riguarda tutti noi. Nessun messaggio, nessun like vale una vita. In occasione della 16ª giornata di campionato sosteniamo “The Social Crash”, la campagna di sensibil - facebook.com facebook
#MatchDay ? #Reggiana - #Padova 16° Giornata Serie B ? h 15:00 ? Mapei Stadium Webcronaca: padovacalcio.it/match/reggiana… x.com
Reggiana-Padova 0-2 Serie B 97-98 26' Giornata