Serie B Reggiana-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti

Nella 16ª giornata di Serie BKT, il Padova conquista una vittoria importante contro la Reggiana. Di seguito le pagelle dei giocatori biancoscudati, analizzando le prestazioni degli uomini di Andreoletti e il contributo di ciascuno nel risultato finale.

Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Reggiana nella 16ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-1-1)Sorrentino 6; Faedo 6, Sgarbi 7, Perrotta 6 (dal 39' s.t. Villa s.v.); Capelli 6,5, Harder 6, Crisetig 6,5 (dal 40' s.t. Belli s.v.), Varas 6 (dal 39' s.t. Baselli. Padovaoggi.it

