Serie A Torino-Cremonese 1-0 | decisivo il gol di Vlasic

Il Torino conquista una vittoria fondamentale contro la Cremonese grazie a un gol di Vlasic al 27°. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 1-0, permettendo ai granata di portare a casa i tre punti e consolidare la propria posizione in classifica.
Basta un gol di Vlasic al 27? al Torino per avere la meglio sulla Cremonese nel match valido per la 15esima giornata di Serie A. Negli ultimi istanti di gara gli ospiti protestano per un rigore non concesso per fallo di mano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per il Torino si tratta della prima vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio, mentre la Cremonese veniva da due successi. I granata salgono provvisoriamente al 12esimo posto con 17 punti, i lombardi restano a 20. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Serie A: Torino batte la Cremonese 1-0 con una rete di Vlasic - Cross in area dalla sinistra, Zapata non controlla bene, Baschirotto prova a toccarla ma finisce tra i piedi di Vlasic che sotto porta insacca di prima. ansa.it
