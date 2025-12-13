Serie A Lecce-Pisa 1-0

Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale nella 15ª giornata di Serie A, superando il Pisa per 1-0 nell'anticipo al Via del Mare. Con questo risultato, i salentini fanno un importante passo avanti nella corsa alla salvezza. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con il goal decisivo che ha deciso l'esito dell'incontro.

Scatto salvezza del Lecce che ha superato il Pisa nell’anticipo della 15a giornata di Serie A. I salentini si sono imposti 1-0 sulla squadra di Gilardino nel match disputato al via del Mare. Decisiva la rete al 72? di Stulic. In classifica il Lecce aggancia l’Atalanta a quota 16, terzo ko consecutivo per i toscani che restano terz’ultimi a 10. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Lecce-Pisa 1-0: Il primo gol in Serie A di Stulic vale i tre punti nello scontro diretto contro il Pisa - L'anticipo del venerdì tra Lecce e Pisa viene deciso dal primo gol di Stulic che consente ai salentini di salire a +6 dalla retrocessione ... eurosport.it

Lecce-Pisa 1-0: Stulic decisivo, 'Via del Mare' in estasi. Di Francesco aggancia l'Atalanta - La 15esima giornata di Serie A si apre con il pesantissimo successo dei giallorossi salentini sui nerazzurri di Gilardino: il serbo, al primo gol in campionato, regala tre punti d'oro ai salentini ... corrieredellosport.it

