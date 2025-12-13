Serie A Lazio sbanca Parma in nove termina 0-1

La Lazio conquista una vittoria importante a Parma, conclusa 0-1, nonostante la doppia espulsione di Zaccagni e Basic. La squadra biancoceleste ha affrontato una partita di grande sofferenza, giocando in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, ma portando a casa i tre punti in una sfida intensa e difficile.

La Lazio sbanca Parma al termine di un match di sofferenza, concluso in nove contro undici per le espulsioni di Zaccagni al 42? e Basic al 78?. Proprio nel momento di maggiore difficoltà i biancocelesti trovano il vantaggio con Noslin all’82’, abile a scartare Corvi nell’uno contro uno e a depositare in rete. Nel finale il Parma prova il tutto per tutto per cercare il pareggio ma la difesa degli uomini di Sarri non concede varchi. Con questa vittoria la Lazio sale a 22 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus, impegnata domani nel difficile match di Bologna. Il Parma resta a 14. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Impresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta - I biancocelesti di Sarri, con due espulsi, vincono in trasferta nel 15esimo turno di Serie A. tuttosport.com

