Serie A la Lega scende in campo per i diritti umani Tutti i dettagli sulla nuova iniziativa

La Serie A si impegna per i diritti umani, lanciando una campagna volta a promuovere uguaglianza, rispetto e inclusione. Attraverso il linguaggio universale del calcio, la Lega mira a sensibilizzare e coinvolgere tifosi e società, sottolineando l'importanza di valori fondamentali nel mondo dello sport e nella società.

Inter News 24 Serie A, lanciata una nuova campagna per promuovere uguaglianza, rispetto e inclusione attraverso il linguaggio universale del calcio. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, celebrata il 10 dicembre e giunta quest’anno al 77° anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, prende nuova forza l’iniziativa Senza diritti non c’è partita. La campagna è promossa da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, e coinvolgerà l’intero massimo campionato italiano. Internews24.com La Lega B scende in campo con Komen Italia per la prevenzione - In occasione del Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno al fianco di Komen Italia, sostenendo la sesta edizione della ... tuttosport.com Calcio: la Lega B in campo con Komen Italia per la prevenzione - In occasione del Mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno al fianco di Komen Italia, sostenendo la sesta edizione della campagna ... ansa.it Il presidente della Lega Serie, Ezio Simonelli, chiarisce che Milan-Como in Australia è ancora in valutazione, nonostante le condizioni ritenute inaccettabili dall’AFC. Entro il 18 dicembre arriverà la decisione definitiva. Cosa può accadere e dove si può giocar - facebook.com facebook Il presidente di Lega Ezio Maria #Simonelli: «Una quota di #DAZN per la Serie A? E’ una loro offerta, anche a condizioni vantaggiose, alle singole società o alle rispettive proprietà». Fissata una deadline per la decisione su Milan-Como in Australia x.com © Internews24.com - Serie A, la Lega scende in campo per i diritti umani. Tutti i dettagli sulla nuova iniziativa

Sassuolo-INTER 20/10/2019 PARACADUTISTA ATTERRA IN MEZZO AL CAMPO [LIVE]

Video Sassuolo-INTER 20/10/2019 PARACADUTISTA ATTERRA IN MEZZO AL CAMPO [LIVE] Video Sassuolo-INTER 20/10/2019 PARACADUTISTA ATTERRA IN MEZZO AL CAMPO [LIVE]