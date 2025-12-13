Serie A attaccanti cari? Ecco tutte le punte da rottamare

L'aumento dei costi per gli attaccanti di punta sta sollevando dubbi sulle loro effettive prestazioni. I centravanti più costosi, spesso considerati i fari delle squadre, stanno deludendo le aspettative e rischiano di diventare un peso. Analizziamo le potenziali riserve e le alternative per risollevare le sorti delle squadre di Serie A.

Una crisi di punta. Dentro ci sono finiti i centravanti pagati dai 30 milioni in su. Dovevano essere le certezze, i valori aggiunti capaci di spostare gli equilibri; si stanno rivelando zavorre. Non resta che imparare e ripensare i budget dedicati ai centravanti: non vale la pena spendere di più per l’uomo dei gol. Il Milan lo sa, tan’è che Gimenez è finito sul mercato un mese prima che questo inizi. Tra lo scorso gennaio e questa estate, per il messicano e Nkunku, il Diavolo ha investito quasi 80 milioni. Gol offerti dalla coppia? Due. In Coppa Italia. Su un totale di 1291’ (768’ Gimenez, 523’ Nkunku). Liberoquotidiano.it Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny - Tanti attaccanti in Serie A non stanno rendendo secondo le aspettative dopo trasferimenti milionari la scorsa estate ... msn.com

Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: irrompe Jamie Vardy - Di seguito la Top 5 degli attaccanti di Serie A dopo 10 giornate di campionato. tuttomercatoweb.com

? | MERCATO La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la firma di uno degli attaccanti più importanti del panorama calcistico di Serie D e non solo: ???????????? ???????????? Classe 1995, di nazionalità albanese, Vuthaj fa ritorno a Genova, questa - facebook.com facebook

Fatturato di 55 milioni di euro e costi, stipendi (lordi) per 86 e ammortamenti di 26. Risultato finale: meno 105 milioni di euro. Il #Como è come il Manchester City o il Psg calato nella Serie A. Non è una bella storia ma una situazione che non potrà mai essere in x.com

© Liberoquotidiano.it - Serie A, attaccanti cari? Ecco tutte le punte da rottamare

5 ATTACCANTI da DOPPIA CIFRA | #fantacalcio

Video 5 ATTACCANTI da DOPPIA CIFRA | #fantacalcio Video 5 ATTACCANTI da DOPPIA CIFRA | #fantacalcio