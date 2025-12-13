Serie A 15ma giornata | Parma-Lazio

La 15ª giornata di Serie A si apre con il match tra Parma e Lazio, terminato 0-1 in favore dei biancocelesti. Nonostante l'inferiorità numerica, la Lazio è riuscita a conquistare i tre punti grazie a una prestazione compatta e alcune occasioni pericolose, tra cui un intervento decisivo di Estevez sulla linea di porta.

19.58 Colpo Lazio in inferiorità numerica a Parma. Al 'Tardini' finisce 0-1. Lazio pericolosa con Cancellieri, para Corvi;quando non arriva il portiere, su Marusic salva Estevez sulla linea di porta.Per i ducali ci provano Bernabé e Pellegrino. Doppio tentativo Lazio con Basic. Rosso diretto a Zaccagni per un' entrata su Estevez (42'). Ripresa. Pellegrino impegna Provedel,Romagnoli perfeziona.Lazio in 9 al 78':Basic espulso per reazione su Estevez.Ma biancocelesti in gol con Noslin (82'). Provedel vola su Estevez e salva il risultato. Servizitelevideo.rai.it Quando si gioca Parma - Lazio? - Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Serie A 2025-26 (15° turno) Parma-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - Lo stadio “Ennio Tardini” sarà teatro sabato 13 dicembre alle ore 18:00 di Parma- datasport.it

