Serie A 15ma giornata | Parma-Lazio 0-1

La 15ª giornata di Serie A si conclude con il successo della Lazio sul Parma per 1-0. Nonostante l'inferiorità numerica, i biancocelesti riescono a conquistare tre punti importanti grazie a una prestazione solidale e una difesa attenta. La partita si è svolta al Tardini, con occasioni da entrambe le parti e interventi decisivi dei portieri.

19.58 Colpo Lazio in inferiorità numerica a Parma. Al 'Tardini' finisce 0-1. Lazio pericolosa con Cancellieri, para Corvi;quando non arriva il portiere, su Marusic salva Estevez sulla linea di porta.Per i ducali ci provano Bernabé e Pellegrino. Doppio tentativo Lazio con Basic. Rosso diretto a Zaccagni per un' entrata su Estevez (42'). Ripresa. Pellegrino impegna Provedel,Romagnoli perfeziona.Lazio in 9 al 78':Basic espulso per reazione su Estevez.Ma biancocelesti in gol con Noslin (82'). Provedel vola su Estevez e salva il risultato. Servizitelevideo.rai.it

