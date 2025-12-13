Seriate il sindaco Cortesi | Il 7 gennaio la scuola Aldo Moro riaprirà

Il 7 gennaio prossimo, la scuola media Aldo Moro di Seriate riaprirà le sue porte, segnando la conclusione di un lungo intervento di ristrutturazione. Dopo mesi di lavori e alcuni rallentamenti, il Comune ha annunciato la fine dei lavori e il ritorno degli studenti e degli insegnanti nelle nuove aule.

Seriate. La scuola media Aldo Moro riaprirà il 7 gennaio del prossimo anno: è la data fissata dal Comune per il ritorno di studenti e insegnanti nelle nuove aule, dopo mesi di “stop” che hanno interessato il cantiere portato avanti, poi, dalla Manenti Battista Srl di San Paolo d’Argon, subentrata nell’intervento, che ha completato i lavori permettendo così al Comune di chiudere una volta per tutte il progetto. “E cosi, con impegno, lucidità, passione e determinazione abbiamo avviato la pulizia e i traslochi della Scuola Aldo Moro, perché il 7 gennaio 2026 accoglieremo studenti e insegnanti in nuove aule: belle, luminose, sicure e moderne – spiega il sindaco Gabriele Cortesi -. Bergamonews.it

