Sergio Ramos spinge per giocare in Serie A? Quel club potrebbe invertire la rotta nonostante le intenzioni

Sergio Ramos potrebbe presto approdare in Serie A, con il Milan che valuta l’opportunità di ingaggiarlo. Nonostante le intenzioni del difensore spagnolo, i rossoneri mantengono un atteggiamento cauto e non hanno ancora deciso di affondare il colpo, mentre continuano a monitorare il mercato per rinforzare il reparto difensivo.

Sergio Ramos e la Serie A: il Milan valuta ma non affonda il colpo. Il difensore spagnolo è stato proposto ai rossoneri Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un difensore centrale capace di offrire esperienza internazionale e leadership, elementi ritenuti fondamentali per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sergio Ramos sbarca in Italia a gennaio, la conferma del giocatore - Tutto pronto per quella che sarà una nuova e clamorosa avventura per Sergio Ramos che il prossimo marzo andrà a compiere 40 anni e ora può approdare in Italia per giocare ancora ai massimi livelli ... calciomercatonews.com

SERGIO RAMOS PROPOSTO! ???? Il campione spagnolo è stato offerto al Milan, ma «non ci sono le condizioni» per il suo arrivo in Italia (F. Romano). #SergioRamos #Milan #Calciomercato #FabrizioRomano #SerieA - facebook.com facebook

#SergioRamos ha salutato il #Monterrey Lo vorreste alla #Juventus? ?? x.com

