Sergio Ramos Inter Romano fa chiarezza | apertura alla Serie A ma serve l’offerta giusta

Sergio Ramos, ex difensore del Monterrey, è in cerca di una nuova squadra dopo la fine della sua avventura in Messico. Secondo Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di approdare in Serie A, ma è necessaria un’offerta adeguata per concretizzare il trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con l’interesse di diversi club italiani.

Inter News 24 Sergio Ramos Inter, il difensore spagnolo è libero dopo l'esperienza al Monterrey e valuta il futuro: secondo Fabrizio Romano c'è disponibilità. Nel panorama del calciomercato Inter continua a circolare anche il nome di Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo classe 1986, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Monterrey. A fare chiarezza sul reale stato delle cose è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto sul futuro dell'ex capitano del Real Madrid. Secondo Romano, al momento non esistono trattative avanzate, ma il profilo di Ramos resta particolare e va inquadrato sotto più aspetti.

SERGIO RAMOS PROPOSTO! ???? Il campione spagnolo è stato offerto al Milan, ma «non ci sono le condizioni» per il suo arrivo in Italia (F. Romano). #SergioRamos #Milan #Calciomercato #FabrizioRomano #SerieA - facebook.com facebook

#SergioRamos ha salutato il #Monterrey Lo vorreste alla #Juventus? ?? x.com

