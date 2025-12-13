Serena De Sandi premiata per il volontariato | Chiedere aiuto non è una debolezza ci rende semplicemente umani soprattutto per adolescenti e giovani
Serena De Sandi è stata premiata per il suo impegno nel volontariato, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto come segno di umanità, in particolare tra adolescenti e giovani. Il riconoscimento GenP – Giovani che partecipano, promosso da Acri, celebra le organizzazioni non profit che stimolano la partecipazione giovanile, tra cui Univox, uno dei tre enti premiati.
Univox è una delle tre realtà che hanno ricevuto il riconoscimento GenP - Giovani che partecipano, promosso da Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, che premia le organizzazioni non profit che promuovono la partecipazione giovanile. «Chiedere aiuto non è una debolezza ma è qualcosa che ci rende semplicemente umani, soprattutto per adolescenti e giovani». Vanityfair.it
Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura ... - Giovani che partecipano, promosso da Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, che premia le organizzazioni non p ... vanityfair.it
«Volevo farla finita, oggi dimostro che è possibile una nuova vita», a Bari Serena De Sandi premiata «Testimone del volontariato» - Il riconoscimento nell’ambito del Meeting del volontariato che ieri si è concluso in piazza del Ferrarese e a distanza di un paio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it
