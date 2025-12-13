Sequestrata per 24 ore da un marocchino

Un'intera giornata di paura e isolamento, durante la quale una persona è rimasta rinchiusa in una casa da un marocchino. Senza possibilità di fuga, affrontando il timore e i segni delle violenze che si intensificano nel tempo, questa vicenda mette in luce la fragilità e i rischi di situazioni di minaccia e abusi domestici.

Un'intera giornata chiusa dentro una casa. Senza vie d'uscita. Con la paura addosso e i segni delle botte che aumentano con il passare delle ore. È l'interminabile incubo vissuto una donna a Remondò, frazione di Gambolò, nel Pavese, secondo la prima ricostruzione degli inquirenti. Un isolamento forzato, scandito solo da una violenza cieca, assurda. Poi un gesto piccolo, ma decisivo: un messaggio dal telefonino. La donna riesce a inviare a un amico la propria posizione tramite il GPS del cellulare. Un segnale muto, ma chiarissimo. L'uomo non perde tempo e chiama il 112. Chiede aiuto, indica il luogo, racconta il pericolo.

