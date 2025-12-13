Sequestrata la droga per le feste di fine anno Il blitz nei fortini di Ostia

Durante un’operazione a Ostia, le forze dell’ordine hanno sequestrato ingenti quantità di droga destinata alle feste di fine anno. Il blitz ha portato all’arresto di diversi soggetti in flagranza di reato, oltre a denunce e fermi. L’intervento mira a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza durante le festività.

Arresti in flagranza di reato, denunce e fermi. Il sequestro delle sostanze stupefacenti destinate alle feste di fine anno a Roma. È questo l'esito di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Roma Ostia, in particolare nella zona dei lotti. Operazioni finalizzate alla. OSTIA – MAXI BLITZ DEI CARABINIERI. 9 ARRESTI, 16 DENUNCE E SEQUESTRATO IL CARICO DI DROGA PER LE FESTE DI FINE ANNO NEI FORTINI DELLO SPACCIO DEI LOTTI. Scoperto bazar dello spaccio in periferia. 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrata droga per oltre 400 mila euro.

