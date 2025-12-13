Sentenza ignorata e tensione sociale | sit-in davanti al Consorzio autostrade

Il 15 dicembre, Fiom e Cgil organizzeranno un sit-in davanti al Consorzio autostrade Messina per protestare contro il mancato reintegro di tre operai licenziati. La manifestazione si inserisce in un contesto di tensione sociale e di sfida alle decisioni considerate ingiuste, evidenziando le difficoltà e le rivendicazioni dei lavoratori coinvolti.

Messina si prepara a una nuova giornata di protesta sul fronte del lavoro. Lunedì 15 dicembre Fiom e Cgil annunciano un presidio davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane per denunciare il mancato reintegro di tre operai licenziati dalla Isgrò Costruzioni, azienda appaltatrice del. Messinatoday.it A Parma è accaduto qualcosa di importante. Una sentenza del Tribunale del Lavoro ha riconosciuto violenze e molestie sessuali su due giovani attrici-allieve agite da un noto regista e, fatto decisivo, ha stabilito anche la responsabilità della Fondazione Teatr - facebook.com facebook

Chi c’era dietro la strage di piazza Fontana a Milano? La ricostruzione del caso che scosse l’Italia

Video Chi c’era dietro la strage di piazza Fontana a Milano? La ricostruzione del caso che scosse l’Italia Video Chi c’era dietro la strage di piazza Fontana a Milano? La ricostruzione del caso che scosse l’Italia