Sensi Genoa Inter il doppio incrocio Chivu De Rossi | Due percorsi diversi stessa personalità

Alla vigilia della sfida tra Genoa e Inter, si analizzano i percorsi di Chivu e De Rossi, due figure con personalità simili ma carriere diverse. L’ex presidentessa della Roma, Sensi, ripercorre il passato dei due campioni, evidenziando le differenze e le similitudini che li hanno contraddistinti nel calcio.

Inter News 24 Sensi Genoa Inter, alla vigilia della sfida di Marassi l’ex presidentessa della Roma Sensi ripercorre il passato giallorosso di Chivu e De Rossi. Alla vigilia di Genoa-Inter, gara che mette di fronte Daniele De Rossi, allenatore rossoblù ed ex bandiera della Roma, e Cristian Chivu, tecnico nerazzurro alla guida dell’Inter, Rosella Sensi ha rilasciato un’intervista a Tuttosport ricca di ricordi e spunti. L’ex presidentessa giallorossa ha raccontato il suo legame con entrambi, soffermandosi sulle differenze umane e calcistiche, ma anche su ciò che li accomuna. PRIMI RICORDI – «Di Chivu ricordo bene il suo arrivo a Roma, lo prese ovviamente il mio grande papà per rafforzare ulteriormente la squadra. Internews24.com Sensi: “Cedetti io Chivu all’Inter, vi racconto. Non lo vedevo allenatore perché…” - Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport verso la sfida tra Genoa e Inter ... msn.com

? "Mi piacerebbe vedere un Genoa che va a Milano con l’idea di fare punti, con l’idea di vincere e trova quella determinazione che l’ha caratterizzato, con la bava alla bocca. Voglio vedere un Genoa affamato di punti, di vittoria e affamato in tutti i sensi" - facebook.com facebook

Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

