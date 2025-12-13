Senatore comunista inizia a parlare ma si vomita addosso Imbarazzo in Francia poi arriva la spiegazione video

Durante un discorso pubblico in Francia, un senatore comunista ha avuto un incidente imbarazzante, vomitando improvvisamente. Dopo l'evento, è arrivata la spiegazione: si tratta della sindrome di Gilbert, una condizione genetica benigna che influisce sul metabolismo della bilirubina. Ecco cosa bisogna sapere su questa particolare malattia e sul motivo dell'accaduto.

Colpa di una malattia, la sindrom di Gilbert. Una condizione genetica benigna comune, in cui il fegato non elabora bene la bilirubina (un pigmento derivante dalla rottura dei globuli rossi), causando un lieve aumento dei suoi livelli nel sangue.  È spesso asintomatica, ma può manifestarsi con stanchezza, debolezza o lieve ittero (ingiallimento di pelle e occhi) in momenti di stress. E vomito. Ed è propria quella la causa dell’incidente occorso ne l Parlamento francese al senatore comunista Pierre Ouzoulias che si è sentito male proprio mentre si trovava sul podio del Senato. Il politico 61enne ha avuto un malore e ha cominciato a vomitare  su se stesso. Secoloditalia.it

