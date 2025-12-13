Semestre filtro di Medicina | Roberto Burioni ' a gamba tesa' contro gli studenti e i genitori

Roberto Burioni critica duramente studenti e genitori riguardo alla preparazione per il semestre di Medicina, invitando a un approccio più serio e responsabile. Secondo il virologo, è necessario che i giovani si confrontino con le proprie responsabilità e si impegnino seriamente negli studi, abbandonando atteggiamenti immaturi e superficialità.

"Fateli sfogare per una settimana e poi invitateli a studiare seriamente per il prossimo anno. Dicendogli che non sono più alle elementari". Così Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, entra a gamba tesa nel dibattito sul test per il semestre filtro in Medicina.Parole poco. Milanotoday.it “Abbiamo bisogno di medici che sappiano soffrire, non che affrontano le difficoltà urlando contro il ministro”: l’invettiva di Bassetti contro gli studenti del semestre ... - Il medico critica gli studenti che manifestano contro il semestre filtro: "Non abbiamo bisogno di chi affronta le difficoltà gridando" ... ilfattoquotidiano.it

Roberto Burioni e i test del semestre filtro a Medicina, duro attacco agli studenti e ai genitori - Roberto Burioni a gamba tesa sui test di Medicina: per il virologo superarli era molto semplice e le tante bocciature sono un campanello d'allarme ... virgilio.it

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli “poveri comunisti” e “inutili”. Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d’ingresso a Medicina. - facebook.com facebook

La riforma del semestre filtro è l’emblema della propaganda a costo zero di questo Governo. Invece di investire davvero nella sanità – stipendi, formazione, ricerca – il Governo ha scaricato tutto sugli studenti e sulle loro famiglie, costretti a pagare il prezzo di u x.com

Università, semestre filtro a Medicina. Gli studenti: È una pagliacciata

Video Università, semestre filtro a Medicina. Gli studenti: È una pagliacciata Video Università, semestre filtro a Medicina. Gli studenti: È una pagliacciata