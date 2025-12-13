Semestre filtro di Medicina | Roberto Burioni ' a gamba tesa' contro gli studenti e i genitori

Roberto Burioni critica duramente studenti e genitori riguardo alla preparazione per il semestre di Medicina, invitando a un approccio più serio e responsabile. Secondo il virologo, è necessario che i giovani si confrontino con le proprie responsabilità e si impegnino seriamente negli studi, abbandonando atteggiamenti immaturi e superficialità.

"Fateli sfogare per una settimana e poi invitateli a studiare seriamente per il prossimo anno. Dicendogli che non sono più alle elementari". Così Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, entra a gamba tesa nel dibattito sul test per il semestre filtro in Medicina.Parole poco. Milanotoday.it

semestre filtro medicina roberto“Abbiamo bisogno di medici che sappiano soffrire, non che affrontano le difficoltà urlando contro il ministro”: l’invettiva di Bassetti contro gli studenti del semestre ... - Il medico critica gli studenti che manifestano contro il semestre filtro: "Non abbiamo bisogno di chi affronta le difficoltà gridando" ... ilfattoquotidiano.it

semestre filtro medicina robertoRoberto Burioni e i test del semestre filtro a Medicina, duro attacco agli studenti e ai genitori - Roberto Burioni a gamba tesa sui test di Medicina: per il virologo superarli era molto semplice e le tante bocciature sono un campanello d'allarme ... virgilio.it

