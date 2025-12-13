Semestre filtro di Medicina la critica delle opposizioni | Ennesima toppa su un sistema che non regge

Le opposizioni criticano il semestre filtro di Medicina, definendolo una soluzione temporanea e insufficiente per affrontare le criticità del sistema universitario. Alleanza Verdi e Sinistra, Possibile e Coalizione Civica di Ferrara sottolineano come questa misura rappresenti un’ulteriore toppa che non risolve i problemi di fondo del settore.

È una presa di posizione netta quella di Alleanza verdi e sinistra, Possibile e Coalizione civica di Ferrara contro il ‘semestre filtro’ per l’accesso ai corsi di Medicina: secondo le forze di opposizione si tratta di una misura che non risolve i problemi strutturali del sistema universitario e. Ferraratoday.it Test di Medicina semestre filtro in Sicilia, in pochi lo superano: polemiche e ricorsi - Il primo appello del nuovo semestre filtro per l’ingresso a Medicina – introdotto quest’anno dal Mur – si chiude con un bilancio pesantissimo. sicilianews24.it

«Semestre filtro, una beffa chiamarlo così»: le proteste degli aspiranti medici che hanno affrontato l'ultimo test, dopo due mesi di corso - Parole dure quelle di Pietro Soldà, 21 anni, e Michelangelo Buzzanca, 26 anni, appena usciti dall'Hub di Ingegneria di via ... ilgazzettino.it

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli “poveri comunisti” e “inutili”. Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d’ingresso a Medicina. - facebook.com facebook

La riforma del semestre filtro è l’emblema della propaganda a costo zero di questo Governo. Invece di investire davvero nella sanità – stipendi, formazione, ricerca – il Governo ha scaricato tutto sugli studenti e sulle loro famiglie, costretti a pagare il prezzo di u x.com

