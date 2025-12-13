Sei punti per tornare dove meritiamo | in vetta!

L'Arezzo si rilancia con forza, conquistando sei punti in due partite e riavvicinandosi alla vetta della classifica. La squadra mostra determinazione e grinta, dimostrando di avere il carattere necessario per puntare in alto. È un momento decisivo nel campionato, che potrebbe segnare una svolta importante nel cammino verso la posizione di vertice.

Due partite, sei punti, e la vetta di nuovo nel mirino. L’Arezzo risponde presente nel momento che conta e dimostra, ancora una volta, di avere carattere, cuore e fame. Nonostante qualche difficoltà sotto porta – nelle ultime due gare siamo andati a segno solo dal dischetto – la squadra ha creato, lottato e portato a casa quello che serviva: vittorie pesantissime. Lunedì sera, alle 20:30, arriva il Pineto. Avversario ostico, di quelli che non regalano nulla e che storicamente ci hanno sempre fatto sudare, anche al Comunale. Ma questo Arezzo sa soffrire e sa colpire. I ragazzi daranno tutto per arrivare alla boa di metà campionato in testa alla classifica, posizione che sentiamo nostra e che questo gruppo merita pienamente. Lortica.it

Gli Houston Rockets rialzano la testa dopo il KO contro i Dallas Mavericks, battendo in volata i Los Angeles Clippers: decisivo Amen Thompson, che mette a referto il gioco da 3 punti spezza-parità a 17.2 secondi dalla fine, permettendo ai suoi di tornare alla vi - facebook.com facebook