Segregata e picchiata dal connazionale L’aguzzino finisce dietro le sbarre

Una donna è stata segregata e picchiata dal suo connazionale marocchino, un uomo di 32 anni con precedenti penali. L'aggressore, dopo averla minacciata e maltrattata, è stato arrestato e ora si trova in custodia. L'episodio evidenzia una grave situazione di violenza domestica e di abuso, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

Per ventiquattro ore è rimasta prigioniera di un marocchino di 32 anni, che ha alle spalle numerosi precedenti, che l’ha minacciata e percossa. Per liberarsi la donna, sua connazionale, è riuscita ad inviare le coordinate Gps ad un amico che ha subito allertato la polizia. L’episodio è avvenuto mercoledì alla frazione Remondò di Gambolò. Quando sul posto sono arrivati gli agenti si sono trovati davanti l’extracomunitario che ha tentato di sbarrare loro l’accesso all’abitazione. Un tentativo miseramente fallito. Una volta all’interno i poliziotti hanno trovato la donna in stato di shock con sul corpo evidenti segni delle percosse ricevute: accompagnata all’ospedale di Vigevano è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Ilgiorno.it Segregata e picchiata dal connazionale. L’aguzzino finisce dietro le sbarre - Gambolò, prigioniera per 24 ore riesce a salvarsi inviando le coordinate gps a un amico. msn.com

Per un giorno intero una donna è stata tenuta segregata in un’abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia), e picchiata ripetutamente dal proprietario dell’alloggio, un uomo di 32 anni. - facebook.com facebook

LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/donna-… #Segregata #Picchiata #Gambolò #Cronaca #Polizia #Arresto #SequestroPersona #Notizie #News x.com

© Ilgiorno.it - Segregata e picchiata dal connazionale. L’aguzzino finisce dietro le sbarre