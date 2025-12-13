Segni Tutto pronto per la Casa di Babbo Natale dell’Associazione La Piazza Inaugurazione Domenica 14 Dicembre alle ore 15,30

Tutto è pronto per l'apertura della Casa di Babbo Natale a Segni, organizzata dall’Associazione “La Piazza”. L’inaugurazione è prevista per domenica 14 dicembre alle ore 15:30, segnando l'inizio delle festività natalizie e offrendo un’occasione speciale per grandi e piccoli di immergersi nello spirito natalizio.

