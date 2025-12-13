Seggiolini in campo tunnel distrutti e invasione di massa | il tour di Messi in India inizia malissimo – Video

Il tour di Messi in India, atteso come un grande evento, ha invece incontrato numerosi problemi sin dal suo inizio. Tra seggiolini in campo, tunnel distrutti e un’ampia invasione di massa, la prima tappa si è trasformata in un episodio negativo. La giornata, pensata come una celebrazione, si è conclusa con un inaspettato caos, mettendo in discussione le aspettative create attorno a questa visita.

Doveva essere una giornata di festa, con l’arrivo di uno dei migliori calciatori della storia (per tanti il migliore), ma la prima tappa del Goat Tour di Leo Messi in India, durante il quale è prevista anche l’inaugurazione di una statua alta 21 metri che lo raffigura, è stata un disastro. Il calciatore argentino era stato accolto da star quale è sia in aeroporto che tra le strade di Calcutta e circa 80mila persone hanno popolato lo stadio Yuva Bharati Krirangan di Salt Lake per vederlo. Ma lo show non ha rispettato le aspettative. Messi è rimasto soltanto per circa 20 minuti, circondato da una serie di guardie del corpo, ministri e altri politici che ne impedivano anche la visibilità dagli spalti e non ha neanche calciato simbolicamente un rigore o qualcosa di simile. Ilfattoquotidiano.it

